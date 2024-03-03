Амаре Стадемайр введён в «Круг почёта» «Финикс Санз»

Бывший игрок «Финикс Санз» Амаре Стадемайр был введён в «Круг почёта команды» во время матча между его родными «Санз» и «Хьюстон Рокетс».

Амаре стал 12-м игроком, который был удостоен данной чести. До этого в «Круг почёта» также вошли Чарльз Баркли, Стив Нэш и другие. Помимо этого, майка с №32, в которой играл Стадемайр, была официально вывешена на стропилах.

«Я был достаточно сосредоточен, чтобы сказать «нет», а также следовать своему пути, который привёл меня в НБА. Когда меня задрафтовали здесь, в «Финиксе», моей миссией было стать лучшим игроком, каким я только мог быть.

Я был ребёнком из средней школы, который был полон решимости стать лучшим игроком НБА, а также стать победителем. Это было моей целью. Моё сердце отдано Финиксу и штату Аризона», — приводит слова Стадемайра портал Eurohoops.