Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Амаре Стадемайр введён в «Круг почёта» «Финикс Санз»

Амаре Стадемайр введён в «Круг почёта» «Финикс Санз»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Финикс Санз» Амаре Стадемайр был введён в «Круг почёта команды» во время матча между его родными «Санз» и «Хьюстон Рокетс».

Амаре стал 12-м игроком, который был удостоен данной чести. До этого в «Круг почёта» также вошли Чарльз Баркли, Стив Нэш и другие. Помимо этого, майка с №32, в которой играл Стадемайр, была официально вывешена на стропилах.

«Я был достаточно сосредоточен, чтобы сказать «нет», а также следовать своему пути, который привёл меня в НБА. Когда меня задрафтовали здесь, в «Финиксе», моей миссией было стать лучшим игроком, каким я только мог быть.

Я был ребёнком из средней школы, который был полон решимости стать лучшим игроком НБА, а также стать победителем. Это было моей целью. Моё сердце отдано Финиксу и штату Аризона», — приводит слова Стадемайра портал Eurohoops.

Сейчас отвечают:
Опрос
Кто являлся лучшим центровым НБА в 2000-х?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android