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Мэджик Джонсон поздравил Леброна Джеймса с набранными 40 000 очками в НБА

Мэджик Джонсон поздравил Леброна Джеймса с набранными 40 000 очками в НБА
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Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот смог стать первым и единственным игроком, который набрал в НБА 40 000 очков.

«Поздравляю Леброна Джеймса с тем, что он стал первым и единственным игроком в истории НБА, который смог набрать 40 000 очков! Я так рад, что был сегодня на этой игре и стал свидетелем такого невероятного подвига!

Мне нравится, что сегодня вечером я оказался здесь и смогу вживую увидеть, как Леброн побил рекорд Карима (Абдул-Джаббара). Интересно и то, что Карим был тем, кто побил мой рекорд по набранным очкам в НБА! Теперь нам нужно, чтобы «Лейкерс» одержали победу, чтобы сделать вечер ещё масштабнее и лучше для Леброна!» — написал в своих социальных сетях Мэджик.

К разочарованию Мэджика, игра завершилась поражением «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу одержал «Денвер Наггетс» со счётом 124:114.

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