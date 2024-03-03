Энтони Дэвис сомневается в том, что кто-то сможет побить рекорд Леброна по набранным очкам

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сомневается, что кто-то сможет превзойти рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам за карьеру в 40 000 очков, из-за его долголетия и мастерства.

«Кто-то думает, что он молодой и сильный парень и считает, что, возможно, он лучше владеет мячом, чем Стеф (Стефен Карри), но это не так. Сделать то, что он сделал, — это просто тяжело, потому что он ещё не закончил играть, так что очки будут только увеличиваться, и ты знаешь, что разрыв будет становиться всё больше и больше. Он дошёл до восьми финалов НБА подряд. На данный момент я не вижу, чтобы кто-нибудь побил его рекорд», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.

Напомним, сегодня Леброн Джеймс набрал 40-тысячное очко за всю свою профессиональную карьеру. Он стал первым и единственным игроком в НБА, кому покорилась эта отметка.