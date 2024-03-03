«Честность > 40 000 очков». Энес Кантер сделал очередное заявление в адрес Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом разместил новый пост у себя в социальных сетях, который вновь адресовал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Честность > 40 000 очков», — написал Кантер.

Ранее Кантер уже делал заявления против Леброна Джеймса, упрекая его в отсутствии моральных принципов.

«38 388 очков. Ноль морали, ноль ценностей, ноль принципов, ноль эмпатии, преклонение перед Китаем — плюс один. Поздравляю, Леброн», — писал Кантер.

Леброн Джеймс обновил свой рекорд по очкам сегодня в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс». Он первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.