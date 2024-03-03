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Эрдоган: мы выглядели как кучка, которая только собралась перед матчем с «Уралмашем»

Эрдоган: мы выглядели как кучка, которая только собралась перед матчем с «Уралмашем»
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган раскритиковал свою команду за поражение в матче с «Уралмашем» (74:102).

«Уралмаш» выступил очень здорово. Это большое разочарование для нас. У нас не было энергии, концентрации, деталей. Мы ничего не показали. Выглядело так, что кучка парней собралась прямо перед матчем и вышла играть. Никогда не ждёшь плохой игры, но в баскетболе такое случается. Нам нужно разобраться, почему так произошло, и продолжать работать», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти.

«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Единой лиги, имея в своём активе 47 очков. «Руна» идёт четвёртой — 41 очко.

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