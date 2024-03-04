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Вембаньяма стал автором уникального статистического достижения для новичков НБА

Вембаньяма стал автором уникального статистического достижения для новичков НБА
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Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 31 очко (11 из 17 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), 12 подборов, шесть результативных передач, шесть блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам встречи составил «+19».

Таким образом, 20-летний баскетболист становится первым новичков в истории лиги, которому удалось оформить как минимум 25 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов в двух играх подряд. У Вембаньямы в среднем за сезон 20,9 очка, 10,2 подбора и 3,4 ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Брэнэм - 18, Джонсон - 17, Васселл - 17, Сохан - 12, Коллинс - 11, Уэсли - 9, Джонс - 2, Грэм, Дюк, Осман, Барлоу, Мамукелашвили
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 26, Сиакам - 21, Тёрнер - 16, Матурин - 13, Халибёртон - 12, Нембард - 7, Несмит - 4, Смит - 4, Топпин - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
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