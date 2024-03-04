Вембаньяма стал автором уникального статистического достижения для новичков НБА

Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:105.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 31 очко (11 из 17 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), 12 подборов, шесть результативных передач, шесть блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам встречи составил «+19».

Таким образом, 20-летний баскетболист становится первым новичков в истории лиги, которому удалось оформить как минимум 25 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов в двух играх подряд. У Вембаньямы в среднем за сезон 20,9 очка, 10,2 подбора и 3,4 ассиста.