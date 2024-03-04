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«Оклахома» на выезде обыграла «Финикс», у Гилджес-Александера — 35 очков

«Оклахома» на выезде обыграла «Финикс», у Гилджес-Александера — 35 очков
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Оклахомы» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Во второй четверти гости только закрепили своё преимущество, увеличив разрыв к большому перерыву до «+14». Третью четверть с разницей в 10 очков выиграли баскетболисты «Финикса», восстановив отставание до четырёх пунктов. Четвёртая четверть началась со стартового рывка хозяев, однако баскетболисты «Оклахомы» подхватили темп хозяев и в итоге выиграли финальную четверть и матч — «+8».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 35 очков и сделавший восемь подборов и девять передач. Вторым по результативности в составе гостей стал Джейлен Уильямс, у которого 22 очка, четыре подбора и две передачи. В составе гостей лучшим был защитник Брэдли Бил, набравший 31 очко, четыре подбора и шесть передач. У форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта 20 очков, четыре подбора и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 31, Дюрант - 20, Гордон - 15, Нуркич - 14, О'Нил - 9, Аллен - 8, Ойбанкс - 6, Ли - 5, Бол - 2, Окоги, Маледон, Родди, Янг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 22, Холмгрен - 14, Дорт - 13, Гидди - 10, Джо - 8, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Бийомбо - 2, Хэйворд - 2, Уотерс III, Сарр, Уильямс, Мускала
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