«Оклахома» на выезде обыграла «Финикс», у Гилджес-Александера — 35 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:118.

Баскетболисты «Оклахомы» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Во второй четверти гости только закрепили своё преимущество, увеличив разрыв к большому перерыву до «+14». Третью четверть с разницей в 10 очков выиграли баскетболисты «Финикса», восстановив отставание до четырёх пунктов. Четвёртая четверть началась со стартового рывка хозяев, однако баскетболисты «Оклахомы» подхватили темп хозяев и в итоге выиграли финальную четверть и матч — «+8».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 35 очков и сделавший восемь подборов и девять передач. Вторым по результативности в составе гостей стал Джейлен Уильямс, у которого 22 очка, четыре подбора и две передачи. В составе гостей лучшим был защитник Брэдли Бил, набравший 31 очко, четыре подбора и шесть передач. У форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта 20 очков, четыре подбора и три передачи.