«Мы уважаем их, но сейчас наше время». Браун — о разгромной победе над «Голден Стэйт»

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун дал комментарий по поводу победы с разгромным счётом в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (140:88).

«Мы очень уважаем «Голден Стэйт Уорриорз». Но мы чувствуем, что сейчас наше время», — заявил Браун во время пресс-конференции.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился как раз Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Лестер Киньонес, который набрал 17 очков и сделал пять подборов.

«Бостон» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел первое поражение за четыре последних встречи. В следующем матче «Бостон» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Голден Стэйт» проведёт матч с «Милуоки Бакс».