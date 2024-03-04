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Вембаньяма покорил очередную статистическую линейку среди новичков

Вембаньяма покорил очередную статистическую линейку среди новичков
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал третьим новичком в истории НБА, который за одну игру сумел набрать 30+ очков, 10+ подборов, 5+ передач и 5+ блок-шотов.

Напомним, в матче с «Индианой Пэйсерс» француз провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 31 очко (11 из 17 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), 12 подборов, шесть результативных передач, шесть блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам встречи составил «+19». Сама встреча завершилась победой со счётом 117:105.

Ранее эту статистическую линейку в своём первом сезоне в чемпионате удавалось покорить только Дэвиду Робинсону (дважды) и Тиму Данкану.

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