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Данки Хэйдена Далтона и Би Джея Джонсона вошли в топ-10 моментов недели Единой лиги

Данки Хэйдена Далтона и Би Джея Джонсона вошли в топ-10 моментов недели Единой лиги
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Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов прошедшей игровой недели.

В подборку вошли данки Хэйдена Далтона и Би Джея Джонсона, блок-шоты Кирилла Елатонцева и Винса Хантера, а также атаки УНИКСа и «Пари НН».

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На данный момент казанский УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице группы «А», имея в своём активе 50 очков. Столько же баллов набрал и ЦСКА. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 47 очков.

В группе «Б» единоличным лидером является «Уралмаш», который выиграл все четыре встречи второго этапа и заработал таким образом 47 очков. За ним идут «Самара» (45 очков) и «Автодор» (42 очка).

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