«Нижний Новгород» продлил контракт с Евгением Бабуриным

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продлил контракт с 36-летним российским защитником Евгением Бабуриным на два года. Соглашение действует до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ прошлого сезона Евгений Бабурин провёл 32 матча, в которых в среднем набирал 8,3 очка и совершал 2,3 подбора и 2,2 передачи.

«Евгений достоин не только контракта, но и памятника в Нижнем Новгороде. Он надёжный игрок, капитан, поэтому данное решение полностью оправданно. На протяжении многих лет он является опорой команды и ярким примером профессионализма, выкладывается на площадке и за её пределами. Желаем ему успехов в карьере вместе с родным клубом, уверен, лучшие матчи ещё впереди!» — заявил президент команды Сергей Панов.