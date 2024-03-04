Джордан Пул: я старая душа, просмотры, кликбейты, высмеивание людей — не про меня

Защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о своём отношении к ведению социальных сетей и ценностям молодого поколения.

«Я старая душа, если можно так выразиться. Я никогда не был таким, как это новое поколение, которое хочет публиковать всё: показывать, что они в спортзале, тренируются на площадке после игры. Это просмотры и кликбейты, высмеивание людей онлайн — как раз то, что модно и ново. На самом деле я никогда не был таким парнем.

Всегда был скромным, богобоязненным. Так что я просто прихожу, выполняю свою работу, стараюсь быть отличным товарищем по команде, помочь своим партнёрам стать лучше, быть хорошим человеком. Я просто люблю играть в баскетбол.

В конце концов, это будет видно, мой талант проявится, будет проделана тяжёлая работа. Я просто пытаюсь быть хорошим примером для тех, кому сейчас тяжело. Все переживают трудные времена, но это делает нас сильнее, благодаря этому мы растём, становимся мудрее. Потом мы оглянемся назад и просто посмеёмся над этим, честно», — сказал Пул в интервью пресс-службе клуба.

Пулу 24 года. Он выступает за столичную команду с 2023 года. В текущем сезоне защитник провёл 58 игр, набирая в среднем 16,3 очка за матч и делая 2,5 подбора.