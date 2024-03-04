Шей Гилджес-Александер восьмой матч подряд набирает как минимум 30 очков в НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 118:110.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (15 из 27 с игры, 5 из 7 — штрафные), девять результативных передач, восемь подборов, три перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13».

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Примечательно, что 25-летний баскетболист набирает в играх как минимум 30 очков восьмой раз подряд. Отметим, что, согласно порталу Basketball Reference, Гилджес-Александер имеет вероятность 17,7% стать MVP в нынешнем сезоне — это второе место после центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича (47,1%).