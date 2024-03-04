Источник назвал сроки восстановления защитника «Санз» Девина Букера

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер, получивший травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (109:118), пропустит 7-10 дней. Об этом сообщает The Athletic.

3 марта в матче «Рокетс» Букер повредил голеностоп и был вынужден покинуть встречу за 1.15 до конца. Игрок провёл на паркете 38 минут, заработал 24 очка и отдал пять передач.

Первоначальный рентген не выявил осложнений, об этом заявил главный тренер «Санз» Фрэнк Вогель. 4 марта The Athletic сообщил, что Букер получил растяжение правой лодыжки и пропустит больше недели. В отсутствие Букера «Санз» предстоит провести четыре матча, один из которых с «Бостон Селтикс» — лидером Восточной конференции. Игра состоится 10 марта.

Всего в текущем сезоне атакующий защитник провёл 50 матчей, набирая в среднем по 27,5 очка и делая 4,6 подбора.