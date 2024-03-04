«Лучший, кто когда-либо прикасался к баскетболу». Леброн опубликовал фото после рекорда

Рекордсмен НБА по количеству очков Леброн Джеймс сделал репост фотографии в свои соцсети после достижения отметки в 40 000 очков за карьеру с подписью «лучший, кто когда-либо прикасался к баскетболу».

Прошлой ночью в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» (114:124) звёздный нападающий хозяев Леброн набрал 26 очков. Таким образом, на счету форварда стало 40 000 очков за карьеру. Баскетболист стал первым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.

Леброн является обладателем и других рекордов лиги. 39-летний баскетболист был в 1/4 всех символических сборных НБА за всю историю лиги, сыграл против более чем 1/3 игроков НБА за всю историю лиги.

При этом форвард является самым возрастным игроком в НБА.