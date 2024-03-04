Nike посвятил два билборда в Нью-Йорке новым рекордам в баскетболе

Спортивный бренд Nike посвятил два рекламных билборда в центре Нью-Йорка новым достижениям в баскетболе. Фото опубликовал NBA Buzz в своих соцсетях.

На первом билборде изображён Леброн Джеймс и подпись «40к + 10к + 10к = 1». Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» Джеймс достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру, став первым, кто смог набрать такое количество результативных баллов. При этом Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

Второе достижение принадлежит Кейтлин Кларк, выступающей за команду университета Айовы. Баскетболистка побила рекорд по набранным очкам в женской NCAA, заработав 3685 очков за карьеру в студенческом баскетболе. Кларк обошла Пита Маравича, которому принадлежал предыдущий рекорд студенческих лиг — 3667 очков.