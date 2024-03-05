Statmamba: без данков и двухочковых Леброн всё равно оставался бы в топе

Статистический сервис Statmamba сообщил, что, даже если считать очки звезды Леброна Джеймса без данков и двухочковых, он набрал бы 24 000 очков и занимал бы 30-е место по количеству результативных баллов за всю историю.

Напомним, прошлой ночью в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» Джеймс набрал 26 очков за игру и достиг отметки в 40 тысяч набранных очков за профессиональную карьеру, став первым, кто смог набрать такое количество результативных баллов. Он также был в 1/4 всех символических сборных НБА и сыграл против более чем 1/3 игроков НБА за всю историю лиги, что также является рекордами. При этом Леброн — самый возрастной игрок в НБА.

В текущем сезоне форвард провёл 54 игры, набирая в среднем 25,3 очка за матч и делая семь подборов.