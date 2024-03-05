Лучший бомбардир «Миннесоты» Эдвардс начал матч со скамейки запасных

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 83:80 в пользу домашней команды.

Примечательно, что Энтони Эдвардс, как отмечается, опоздал на стартовое вбрасывание, в результате чего был вынужден дожидаться игровой паузы, чтобы выйти на паркет в качестве запасного игрока. За последние три сезона это первый выход Эдвардса со скамейки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 26,3 очка, 5,2 подбора и 5,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 37,9. На данный момент «Миннесота» занимает второе место на Западе (42-19).