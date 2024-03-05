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Лучший бомбардир «Миннесоты» Эдвардс начал матч со скамейки запасных

Лучший бомбардир «Миннесоты» Эдвардс начал матч со скамейки запасных
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 83:80 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Энтони Эдвардс, как отмечается, опоздал на стартовое вбрасывание, в результате чего был вынужден дожидаться игровой паузы, чтобы выйти на паркет в качестве запасного игрока. За последние три сезона это первый выход Эдвардса со скамейки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 26,3 очка, 5,2 подбора и 5,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 37,9. На данный момент «Миннесота» занимает второе место на Западе (42-19).

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Мур, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Никс, Моррис, Гобер, Таунс, Гарза
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс, Бэнтон, Мюррэй, Браун, Хагенс, Минайя, Рит, Уокер, Баджи, Рупер
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