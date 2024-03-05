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Леброн Джеймс назван лучшим игроком прошедшей недели в НБА

Леброн Джеймс назван лучшим игроком прошедшей недели в НБА
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков прошедшей недели.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В Западной конференции лучшим признан лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Среди игроков Восточной конференции лига выбрала атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

На прошедшей неделе «Клипперс» выиграл два матча из четырёх. Леброн в среднем набирал 30,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 8,7 результативной передачи. По итогам недели форвард стал первым игроком в истории НБА, набравшим 40 000 очков за карьеру.

Последний раз Леброн становился лучшим по итогам недели в январе 2023 года (дважды), а до этого — в декабре 2021-го. «Бостон» на неделе выиграл все три матча из трёх, а Браун в среднем набирал 28.3 очка и совершал 5.3 подбора.

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