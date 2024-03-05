41 очко Дэмьена Лилларда помогло «Милуоки» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 5 марта, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 41 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Бобби Портис отметился дабл-даблом: 28 очков, 16 подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 29 очков, совершил четыре подбора и отдал восемь передач. Форвард Пол Джордж отметился 29 очками, пятью подборами и одной передачей.

После 62 матчей «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой и 21 поражением. «Клипперс» расположились на четвёртой строчке Запада с 39 победами и 21 поражениями.