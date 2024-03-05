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Милуоки Бакс — Лос-Анджелес Клипперс 113:106, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 5 мар

41 очко Дэмьена Лилларда помогло «Милуоки» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 5 марта, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 113:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 41 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Бобби Портис отметился дабл-даблом: 28 очков, 16 подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 29 очков, совершил четыре подбора и отдал восемь передач. Форвард Пол Джордж отметился 29 очками, пятью подборами и одной передачей.

После 62 матчей «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой и 21 поражением. «Клипперс» расположились на четвёртой строчке Запада с 39 победами и 21 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Портис - 28, Беверли - 12, Коннотон - 8, Лопес - 6, Грин - 6, Бисли - 5, Галлинари - 4, Краудер - 3, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Джордж - 29, Леонард - 16, Тайс - 7, Пауэлл - 6, Зубац - 6, Хиланд - 5, Коффи - 4, Мэнн - 4, Бостон, Такер, Мун, Пламли
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