Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 5 марта

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Во вторник, 5 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Затем пройдёт матч в Москве между местным ЦСКА и казанским УНИКСом.

15:30: «Енисей» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК Енисей Красноярский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Енисей» (16-12) — шестое место группы А; «Локомотив-Кубань» (19-9) — четвёртое место группы А.

20:00: ЦСКА — УНИКС

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: ЦСКА (22-6) — второе место группы А; УНИКС (22-6) — первое место группы А.

На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет казанский УНИКС с результатом в 22 победы при шести поражениях. На втором месте располагается московский ЦСКА — 22 победы при шести поражениях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.