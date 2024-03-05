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Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 5 марта 2024 года, во сколько начало, где смотреть, ЦСКА, Локомотив

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 5 марта
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Во вторник, 5 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Затем пройдёт матч в Москве между местным ЦСКА и казанским УНИКСом.

15:30: «Енисей» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (16-12) — шестое место группы А; «Локомотив-Кубань» (19-9) — четвёртое место группы А.

20:00: ЦСКА — УНИКС

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: ЦСКА (22-6) — второе место группы А; УНИКС (22-6) — первое место группы А.

На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет казанский УНИКС с результатом в 22 победы при шести поражениях. На втором месте располагается московский ЦСКА — 22 победы при шести поражениях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.
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