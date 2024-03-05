Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 5 марта

Во вторник, 5 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Затем пройдёт матч в Москве между местным ЦСКА и казанским УНИКСом.
15:30: «Енисей» — «Локомотив-Кубань»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (16-12) — шестое место группы А; «Локомотив-Кубань» (19-9) — четвёртое место группы А.
20:00: ЦСКА — УНИКС
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: ЦСКА (22-6) — второе место группы А; УНИКС (22-6) — первое место группы А.
На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляет казанский УНИКС с результатом в 22 победы при шести поражениях. На втором месте располагается московский ЦСКА — 22 победы при шести поражениях.
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