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«Он должен играть здесь». Чемпион и MVP НБА Йокич — об экс-игроке ЦСКА

«Он должен играть здесь». Чемпион и MVP НБА Йокич — об экс-игроке ЦСКА
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу бывшего игрока ЦСКА Николы Милутинова.

«Я верю, что Никола Милутинов должен играть здесь, в НБА», — приводит слова Йокича Eurohoops.

Милутинов сейчас выступает в греческом «Олимпиакосе», в ближайшее время он перенесёт операцию и будет недоступен для команды в течение длительного периода.

Отметим, что сербский центровой получил травму в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Панатинаикосом». Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.

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