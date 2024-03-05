«Он должен играть здесь». Чемпион и MVP НБА Йокич — об экс-игроке ЦСКА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу бывшего игрока ЦСКА Николы Милутинова.

«Я верю, что Никола Милутинов должен играть здесь, в НБА», — приводит слова Йокича Eurohoops.

Милутинов сейчас выступает в греческом «Олимпиакосе», в ближайшее время он перенесёт операцию и будет недоступен для команды в течение длительного периода.

Отметим, что сербский центровой получил травму в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Панатинаикосом». Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.