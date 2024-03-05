Д'Анджело Расселл повторил клубное достижение Коби Брайанта 18-летней давности

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл повторил статистическую линейку легендарного игрока «озёрников» Коби Брайанта, которая покорялась ему в 2006 году.

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Расселл набрал 26 очков, сделал шесть подборов, четыре перехвата и попал пять трёхочковых бросков. Тем самым он стал единственным игроком, которому покорялась такая статистическая линейка, со времён выступления Брайанта в 2006 году.

«Лейкерс» обыграли одного из лидеров Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 116:104. При этом 28-летний Расселл стал самым результативным игроком встречи регулярного чемпионата. На данный момент «озёрники» занимают девятое место на Западе, а «молнии» — второе.