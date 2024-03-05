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Д'Анджело Расселл повторил клубное достижение Коби Брайанта 18-летней давности

Д'Анджело Расселл повторил клубное достижение Коби Брайанта 18-летней давности
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл повторил статистическую линейку легендарного игрока «озёрников» Коби Брайанта, которая покорялась ему в 2006 году.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Расселл набрал 26 очков, сделал шесть подборов, четыре перехвата и попал пять трёхочковых бросков. Тем самым он стал единственным игроком, которому покорялась такая статистическая линейка, со времён выступления Брайанта в 2006 году.

«Лейкерс» обыграли одного из лидеров Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 116:104. При этом 28-летний Расселл стал самым результативным игроком встречи регулярного чемпионата. На данный момент «озёрники» занимают девятое место на Западе, а «молнии» — второе.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 26, Дэвис - 24, Джеймс - 19, Ривз - 16, Принс - 14, Хатимура - 7, Хэйс - 4, Кристи - 3, Динвидди - 2, Худ-Скифино - 1, Реддиш, Джайлс, Льюис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Дорт - 15, Холмгрен - 15, Гидди - 13, Уиггинс - 12, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Мускала - 5, Уотерс III - 3, Сарр - 3, Хэйворд - 2, Уильямс - 2, Джо, Бийомбо
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