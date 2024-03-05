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Игрок «Юты» стал первым в истории НБА, достигшим определённых цифр со скамейки запасных

Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал определённую статистическую линейку со скамейки запасных.

В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» Кларксон набрал 38 очков, сделал 10 подборов, семь результативных передач и попал четыре трёхочковых броска, тем самым баскетболист стал единственным, кому покорялись такие цифры, в истории лиги со скамейки запасных.

Напомним, матч завершился победой «Юты» со счётом 127:115. Самым результативным игроком встречи стал Кларксон. «Юта» на данный момент занимает 11-е место в Западной конференции.

Клуб из столицы США «Вашингтон» проиграл в 15 матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.