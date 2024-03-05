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Игрок «Юты» стал первым в истории НБА, достигшим определённых цифр со скамейки запасных

Игрок «Юты» стал первым в истории НБА, достигшим определённых цифр со скамейки запасных
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Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал определённую статистическую линейку со скамейки запасных.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» Кларксон набрал 38 очков, сделал 10 подборов, семь результативных передач и попал четыре трёхочковых броска, тем самым баскетболист стал единственным, кому покорялись такие цифры, в истории лиги со скамейки запасных.

Напомним, матч завершился победой «Юты» со счётом 127:115. Самым результативным игроком встречи стал Кларксон. «Юта» на данный момент занимает 11-е место в Западной конференции.

Клуб из столицы США «Вашингтон» проиграл в 15 матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
127 : 115
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Кларксон - 38, Секстон - 29, Коллинс - 17, Джузэнг - 10, Хортон-Такер - 9, Хендрикс - 8, Сенсабо - 7, Саманич - 5, Данн - 4, Джордж, Престон, Льюис, Поттер, Юртсевен
Вашингтон Уизардс: Пул - 32, Кузма - 23, Джонс - 21, Авдия - 16, Кулибали - 7, Багли III - 6, Кисперт - 5, Дэвис - 3, Шамет - 2, Батлер, Гилл, Холмс, Оморуи
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