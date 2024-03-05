«Для нас это трудный период сезона». Эмил Райкович — о предстоящем матче ЦСКА с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал ближайший матч армейцев с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ казанским УНИКСом в рамках второго этапа регулярного чемпионата.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для нас это трудный период сезона, но мы продолжаем верить в себя. Команда должна отреагировать на недавние поражения: мы отчаянно хотим вернуться на победный путь. УНИКС выглядит впечатляюще, они заслуженно поднялись на вершину турнирной таблицы, поэтому встреча имеет ещё большее значение. Мы упорно работаем над улучшением нашей игры и внедрением нашего новичка Оливье Хэнлана в систему команды. Важно придерживаться нашего плана и использовать энергию наших болельщиков, которые, надеюсь, завтра заполнят трибуны», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги.

Матч между ЦСКА и УНИКСом начнётся сегодня, 5 марта, в 20:00 мск. Московский клуб впервые в истории Единой лиги проиграл в трёх матчах регулярного чемпионата кряду. Благодаря этому УНИКС возглавил турнирную таблицу группы «А», опережая армейцев по дополнительным показателям. Казанцы при этом победили в шести матчах кряду в регулярном чемпионате.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.