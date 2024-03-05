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Ламар Одом вспомнил самое смелое заявление Коби Брайанта, связанное с Майклом Джорданом

Ламар Одом вспомнил самое смелое заявление Коби Брайанта, связанное с Майклом Джорданом
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом рассказал, как во время поездки на командном автобусе легенда «озёрников» Коби Брайант сделал очень смелое заявление, связанное с величайшим баскетболистом Майклом Джорданом.

«Мы были в автобусе ночью. Я думаю, это было после победного броска Коби в матче с «Милуоки». Он сидел напротив меня и сказал: «Я лучше, чем Майкл (Джордан)». Я ему отвечаю: «Что? Ты правда чувствуешь, что ты лучше него?» — сказал Одом во время подкаста с Меттой Сэндифорд-Артестом.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

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