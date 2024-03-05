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Леброн Джеймс получил удар по голове во время матча «Лейкерс» — «Оклахома» в НБА

Леброн Джеймс получил удар по голове во время матча «Лейкерс» — «Оклахома» в НБА
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт ударил по голове лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» обыграли одного из лидеров Западной конференции «Оклахому» со счётом 116:104. 39-летний Джеймс набрал 19 очков, сделал 11 подборов и восемь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл. На данный момент «озёрники» занимают девятое место на Западе, а «молнии» — второе.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс провёл 54 матча за «Лейкерс», в среднем набирая по 25,3 очка, делая 7,0 подбора и 7,9 результативной передачи. Недавно Леброн стал первым игроком в истории лиги, которому покорялась планка в 40 000 набранных очков.

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