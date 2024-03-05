Один из лидеров «Олимпиакоса» получил травму

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Томас Уолкап получил травму в матче с «Перистери» (85:67), который проходил в рамках чемпионата Греции по баскетболу. Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.

По словам главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, завтра баскетболист будет повторно обследован в связи с получением травмы лодыжки и появлением хромоты. Греческий специалист также отметил, что на лодыжке Уолкапа был сильный отёк.

В последнем матче Евролиги «Олимпиакос» на выезде встречался с литовским «Жальгирисом». Уолкап в игре 27-го тура набрал 22 очка, сделал четыре подбора, семь результативных передач и два перехвата, став самым результативным игроком встречи.

На данный момент «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 16 победами при 11 поражениях.

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