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Новый игрок ЦСКА может выступить за команду в матче с УНИКСом

Новый игрок ЦСКА может выступить за команду в матче с УНИКСом
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Новоиспечённый игрок ЦСКА Оливье Хэнлан может принять участие в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом сегодня, 5 марта (начало в 20:00 по московскому времени). Пресс-служба столичной команды сообщила о том, что игрок уже был заявлен на чемпионат.

Защитник начинал сезон в составе «Варезе» и являлся лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка. Хэнлан присоединился к тренировкам команды 3 марта.

В этом сезоне команды встречались дважды. В первом матче, который прошёл в ноябре, победу одержал ЦСКА. Февральская встреча осталась за УНИКСом. За всю историю противостояния команды провели 38 встреч, 28 из которых выиграли москвичи, а 10 — казанцы.

Отметим, что на данный момент казанский коллектив занимает первое место в группе «А» с 22 победами при шести поражениях — 79% побед. Аналогичный показатель и у ЦСКА — 22 победы при шести поражениях и 79% побед.

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