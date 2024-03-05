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Джерси Коби Брайнта с финала НБА 2009 года продано почти за $ 1 млн

Джерси Коби Брайнта с финала НБА 2009 года продано почти за $ 1 млн
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Игровая майка Коби Брайанта, в которой он играл в финале НБА 2009 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», была продана на аукционе за $ 915 тыс.

Брайант надел это джерси в третьей игре финала НБА против «Орландо Мэджик», в которой набрал 31 очко и отдал восемь результативных передач. Его клуб проиграл со счётом 104:108. Несмотря на проигрыш, это не остановило 29 участников аукциона Goldin Auctions в попытке заполучить памятную вещь.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл повторил статистическую линейку легендарного игрока «озёрников» Коби Брайанта, которая покорялась ему в 2006 году.

Успех защитника «Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл повторил клубное достижение Коби Брайанта 18-летней давности
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