Лидер «Миннесоты» Эдвардс объяснил, почему опоздал на матч с «Портлендом»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс объяснил, почему опоздал на начало матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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Эдвардс присутствовал на площадке, но был вынужден пропустить несколько владений, потому что опоздал на регистрацию, происходящую в самом начале игры. В результате его товарищ по команде Никил Александер-Уолкер занял его место в стартовой пятёрке. Позже Эдвардс сказал, что просто потерял счёт времени и у него сейчас очень много дел. В итоге «Миннесота» победила «Портленд» со счётом 119:114.

Напомним, у 22-летнего лидера «волков» недавно родился ребёнок. В связи с этим баскетболист пропустил вторую половину матча с «Сакраменто Кингз».