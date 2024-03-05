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Лидер «Миннесоты» Эдвардс объяснил, почему опоздал на матч с «Портлендом»

Лидер «Миннесоты» Эдвардс объяснил, почему опоздал на матч с «Портлендом»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс объяснил, почему опоздал на начало матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс присутствовал на площадке, но был вынужден пропустить несколько владений, потому что опоздал на регистрацию, происходящую в самом начале игры. В результате его товарищ по команде Никил Александер-Уолкер занял его место в стартовой пятёрке. Позже Эдвардс сказал, что просто потерял счёт времени и у него сейчас очень много дел. В итоге «Миннесота» победила «Портленд» со счётом 119:114.

Напомним, у 22-летнего лидера «волков» недавно родился ребёнок. В связи с этим баскетболист пропустил вторую половину матча с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 25, Конли - 19, Таунс - 14, Эдвардс - 13, Александер-Уолкер - 13, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Андерсон - 9, Моррис - 5, Мур, Никс, Гарза
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 34, Рит - 26, Бэнтон - 18, Мюррэй - 14, Рупер - 13, Уокер - 4, Минайя - 3, Браун - 2, Шарп, Хагенс, Камара, Баджи
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Новости. Баскетбол
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