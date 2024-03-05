Леброн набрал свои последние 10 тыс. очков за то же количество игр, что и первые 10 тыс.

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал свои первые 10 тыс. очков ровно за столько же игр, сколько ему потребовалось, чтобы перейти от 30 тыс. к 40 тыс.

Статистика Леброна Джеймса:

От 0 очков до 10 000 — 368 матчей;

10 000 — 20 000 — 358 матчей;

20 000 — 30 000 — 381 матчей;

30 000 — 40 000 — 368 матчей.

Леброн Джеймс обновил свой рекорд по очкам в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс». Он первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

После 63 матчей «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях. «Оклахома» идёт второй — 42 победы, 19 поражений.