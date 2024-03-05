Защитник «Шарлотт» рассказал о своём желании выступать за «Барселону»

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицич не исключил возможности выступления за «Барселону» в случае своего возвращения в Европу.

«Хотел бы я играть за «Барсу», если вернусь в Европу? Конечно, мне нравится «Барса», это одна из величайших команд Европы. Однажды я был близок к этому, но из-за обстоятельств этого не произошло. Но моё сердце и в «Эфесе», где я провёл пять лет. Если я вернусь в Европу, то в любом случае выложусь на полную.

Я не знаю, что буду делать, когда закончится контракт. До этого ещё далеко, у меня ещё есть контракт здесь в следующем году, так что посмотрим. Я хочу дать себе шанс. Я уже приехал сюда, чтобы усердно работать и совершенствоваться каждый год», — приводит слова Мицича Basket News.