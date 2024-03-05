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Леброн Джеймс вошёл в число инвесторов, вложивших $ 3 млрд в PGA Tour

Леброн Джеймс вошёл в число инвесторов, вложивших $ 3 млрд в PGA Tour
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с рэпером Дрейком и голливудским актёром Крисом Праттом стал одним из инвесторов, вложивших до $ 3 млрд в PGA Tour – организатора основных мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке. Об этом информирует New York Times.

В настоящий момент PGA Tour конкурирует с LIV Golf, который финансируется Саудовской Аравией.

Отметим, что Леброн довольно часто участвует в различных инвестициях. В 2022 году вместе с Дрейком он вкладывался в итальянский футбольный клуб «Милан». Годом ранее Джеймс стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль».

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