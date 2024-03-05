Детские команды из России выступят на баскетбольном турнире в Испании

В сентябре 2024 года в Испании пройдёт международный детский баскетбольный турнир – Torneig Nord. Среди участников турнира планируются сильнейшие детские академии Европы – «Барселона», «Ховентуд», «Валенсия» и другие команды из Испании и Франции. Баскетбольный клуб «Стремление» организует участие сразу двух команд из России. Сбор заявок для двух возрастных категорий U11 (2013/14 г.р.) и U13 (2011/12 г.р.) начался ещё в декабре прошлого года.

Фото: БК «Стремление»

«Такие выезды нужны для того, чтобы у наших игроков с раннего возраста был опыт игры на международном уровне. В более старших возрастах мы пока уступаем сильнейшим академиям, в частности испанским клубам. Чтобы этого не было, мы должны ездить туда, получать этот опыт, видеть, какое развитие идёт в младших возрастах, и корректировать свою работу, чтобы наши дети были на высоком европейском уровне. Тогда они не будут теряться, приходя во взрослый спорт. Мы хотим за счёт таких выездов создать целый пласт игроков, которые не будут бояться этого уровня, а будут выходить на площадку и оказывать любому сопернику достойное сопротивление.

Хотелось бы отметить состав наших команд, за которые вступят воспитанники «Стремления», ЦСКА, «Тринты», «Химок» и других команд. Мальчишки ещё совсем молоды, но уже много раз доказывали свою силу и уверенность на площадке.

Формирование команд практически завершено. Осталось заполнить по 2-3 позиции в каждой команде, поэтому ещё есть возможность попасть в состав», – отметил руководитель баскетбольного клуба «Стремление» Александр Хахилев.

Организатором выезда выступит любительский баскетбольный клуб «Стремление», специализирующийся на детских и взрослых тренировках, турнирах и баскетбольных лагерях. В структуре клуба более 150 филиалов и 30 сборных команд в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Прокопьевск, Новокузнецк, Тамбов, Томск). В клубе на данный момент занимается более 4000 человек, среди них дети и взрослые от трёх лет до 60 лет.