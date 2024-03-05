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Защитник УНИКСа Димитриевич установил собственный рекорд результативности в матче с ЦСКА

Защитник УНИКСа Димитриевич установил собственный рекорд результативности в матче с ЦСКА
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Для разыгрывающего защитника УНИКС Ненада Димитриевича матч с ЦСКА (84:78) в рамках второго тура Единой лиги ВТБ стал лучшим за всю профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 17, Жан-Шарль - 16, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Джекири - 6, Хэнлан - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Карданахишвили, Клюев
УНИКС: Димитриевич - 38, Найт - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 5, Бако - 4, Зайцев - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев

Баскетболист набрал 38 очков за игру, установив личный рекорд результативности. На счету игрока также пять передач и три подбора. Его плодотворные действия помогли казанской команде на выезде обыграть москвичей и закрепиться на первом месте в таблице. Теперь УНИКС оторвался от ЦСКА на одно очко. Московский клуб впервые в истории Единой лиги ВТБ проиграл четыре матча подряд.

Димитриевич перешёл в Российскую лигу из чемпионата Испании и начал выступать за клуб из Казани с сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате он провел 27 игр, набирая в среднем 17.3 очка и делая 3.6 подборов.

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