Защитник УНИКСа Димитриевич установил собственный рекорд результативности в матче с ЦСКА

Для разыгрывающего защитника УНИКС Ненада Димитриевича матч с ЦСКА (84:78) в рамках второго тура Единой лиги ВТБ стал лучшим за всю профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Баскетболист набрал 38 очков за игру, установив личный рекорд результативности. На счету игрока также пять передач и три подбора. Его плодотворные действия помогли казанской команде на выезде обыграть москвичей и закрепиться на первом месте в таблице. Теперь УНИКС оторвался от ЦСКА на одно очко. Московский клуб впервые в истории Единой лиги ВТБ проиграл четыре матча подряд.

Димитриевич перешёл в Российскую лигу из чемпионата Испании и начал выступать за клуб из Казани с сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате он провел 27 игр, набирая в среднем 17.3 очка и делая 3.6 подборов.