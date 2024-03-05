Оливье Хэнлан набрал шесть очков в дебютном матче за ЦСКА

Канадский новичок ЦСКА Оливье Хэнлан провёл свой первый матч в Единой лиге ВТБ и набрал в нём шесть очков.
Игра, в которой армейцы принимали в Москве казанский УНИКС завершилась победой гостей со счётом 84:78. 31-летний защитник, ранее лучший снайпер чемпионата Италии, провёл на площадке 18 с половиной минут и набрал шесть очков. Он трижды промахнулся при попытке забить двухочковые броски, но дважды реализовал трёхочковые. По ходу игры он дважды сфолил на сопернике и заработал один фол на себе.
Оливье Хэнлан начинал сезон в составе «Варезе» и являлся лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка. Хэнлан присоединился к тренировочному процессу ЦСКА два дня назад — 3 марта.
Ранее была информация, что Оливье Хэнлан будет получать в ЦСКА € 60 тысяч в месяц.
- 5 марта 2024
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