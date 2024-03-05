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Оливье Хэнлан набрал шесть очков в дебютном матче за ЦСКА

Оливье Хэнлан набрал шесть очков в дебютном матче за ЦСКА
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Канадский новичок ЦСКА Оливье Хэнлан провёл свой первый матч в Единой лиге ВТБ и набрал в нём шесть очков.

Игра, в которой армейцы принимали в Москве казанский УНИКС завершилась победой гостей со счётом 84:78. 31-летний защитник, ранее лучший снайпер чемпионата Италии, провёл на площадке 18 с половиной минут и набрал шесть очков. Он трижды промахнулся при попытке забить двухочковые броски, но дважды реализовал трёхочковые. По ходу игры он дважды сфолил на сопернике и заработал один фол на себе.

Оливье Хэнлан начинал сезон в составе «Варезе» и являлся лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка. Хэнлан присоединился к тренировочному процессу ЦСКА два дня назад — 3 марта.

Ранее была информация, что Оливье Хэнлан будет получать в ЦСКА € 60 тысяч в месяц.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 17, Жан-Шарль - 16, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Джекири - 6, Хэнлан - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Карданахишвили, Клюев
УНИКС: Димитриевич - 38, Найт - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 5, Бако - 4, Зайцев - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев
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