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ЦСКА впервые в истории Единой лиги проиграл четыре матча подряд

ЦСКА впервые в истории Единой лиги проиграл четыре матча подряд
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд. Такое с командой случилось впервые в истории Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 17, Жан-Шарль - 16, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Джекири - 6, Хэнлан - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Карданахишвили, Клюев
УНИКС: Димитриевич - 38, Найт - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 5, Бако - 4, Зайцев - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев

Прошедшим вечером на арене «Мегаспорт» состоялась встреча между ЦСКА и казанским УНИКС в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб несколько раз по ходу матча отыгрывался и владел преимуществом, но всё-таки уступил со счётом 84:78. Таким образом команда проиграла все матчи текущего этапа и продлила серию поражений до четырёх, установив клубный антирекорд в истории лиги.

УНИКС закрепился на первой строчке в таблице, имея в активе 52 очка, ЦСКА остался на второй позиции с 51 очком, опережая «Локомотив-Кубань» всего на один балл.

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