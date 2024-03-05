ЦСКА впервые в истории Единой лиги проиграл четыре матча подряд

Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд. Такое с командой случилось впервые в истории Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».

Прошедшим вечером на арене «Мегаспорт» состоялась встреча между ЦСКА и казанским УНИКС в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб несколько раз по ходу матча отыгрывался и владел преимуществом, но всё-таки уступил со счётом 84:78. Таким образом команда проиграла все матчи текущего этапа и продлила серию поражений до четырёх, установив клубный антирекорд в истории лиги.

УНИКС закрепился на первой строчке в таблице, имея в активе 52 очка, ЦСКА остался на второй позиции с 51 очком, опережая «Локомотив-Кубань» всего на один балл.