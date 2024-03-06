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Игру звезды женской студенческой лиги посмотрело больше людей, чем дебют Вембаньямы

Игру звезды женской студенческой лиги посмотрело больше людей, чем дебют Вембаньямы
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Матч, в котором главная звезда женской NCAA Кэйтлин Кларк побила рекорд студенческих лиг без разделения на мужские и женские по очкам набрал почти 3.5 млн просмотров. Это больше, чем дебютная игра центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщило издание Bleacher Report.

Кларк выступает за команду университета Айовы. Баскетболистка побила рекорд по набранным очкам за всю историю NCAA в матче против одного из лидеров конференции Big-10 Огайо, заработав 3685 очков за карьеру в студенческом баскетболе. Кларк обошла легендарного Пита Маравича, которому принадлежал предыдущий рекорд студенческих лиг — 3667 очков. Девушке потребовалось 2582 броска, чтобы достигнуть результата в 3668 очков, а у Маравича было 3166 попыток.

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