Сергей Балашов объяснил причины поражения «Енисея» матче с «Локомотивом-Кубань»

Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов прокомментировал итоги матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в котором красноярцы потерпели поражение со счётом 87:101.

«Во-первых, хочется поблагодарить наших болельщиков — их снова сегодня было очень хорошо слышно. Они нас гнали вперёд, давали очень много энергии. Спасибо за это им. По игре: к сожалению, провалили четвёртую четверть — пять минут концовки и на этом рассыпались как-то. Поэтому такой результат. Будем работать, чтобы играть 40 минут, а не 35, и становится лучше», — приводит слова Балашова пресс-служба «Енисея».

Отметим, что лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 25 очков. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 32 очка. Кроме того, в его активе один подбор и пять передач.