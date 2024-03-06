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Сергей Балашов объяснил причины поражения «Енисея» матче с «Локомотивом-Кубань»

Сергей Балашов объяснил причины поражения «Енисея» матче с «Локомотивом-Кубань»
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Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов прокомментировал итоги матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в котором красноярцы потерпели поражение со счётом 87:101.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Во-первых, хочется поблагодарить наших болельщиков — их снова сегодня было очень хорошо слышно. Они нас гнали вперёд, давали очень много энергии. Спасибо за это им. По игре: к сожалению, провалили четвёртую четверть — пять минут концовки и на этом рассыпались как-то. Поэтому такой результат. Будем работать, чтобы играть 40 минут, а не 35, и становится лучше», — приводит слова Балашова пресс-служба «Енисея».

Отметим, что лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 25 очков. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 32 очка. Кроме того, в его активе один подбор и пять передач.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
87 : 101
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Ратэн-Мэйс - 32, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Белянков - 9, Балашов - 7, Карпенко - 4, Бич - 3, Долинин - 2, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 25, Емченко - 21, Уайт - 14, Узинский - 13, Темиров - 10, Елатонцев - 6, Мартюк - 5, Ндур - 4, Щербенев - 3, Ведищев, Сычков
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