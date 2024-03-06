Центровой «Минска» Стубеда высказался о легионере команды перед матчем с «Астаной»

Центровой «Минска» Вадим Стубеда поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который состоится сегодня, 6 марта, в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 06 марта 2024, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Минск Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы готовились к этому матчу во время перерыва две с половиной недели. В прошлой игре против «Автодора» вернулись в игровой ритм. Сейчас к нам добавятся ещё наши ребята, приехал Зак [Смит], который не совсем новичок в «Минске».

В том году мы хорошо сыгрались. Так что можно считать, что он уже влился в команду и поможет нам в игре с «Астаной». Мы прилетели в Казахстан и готовимся к матчу. Настрой только на победу!» — приводит слова Стубеды пресс-служба «Минска».