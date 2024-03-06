Дариус Гарлэнд эффектно уложил соперника на лопатки и попал трёхочковый бросок

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 46:35 в пользу гостевой команды.

За четыре минуты до конца первой четверти разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд стал автором эффектного момента после того, как кроссовером уложил соперника на лопатки. По итогам эпизода Гарлэнд попал трёхочковый бросок, сократив таким образом отставание до пяти очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 18,4 очка, 6,1 результативной передачи и 2,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых — 37,7. На данный момент «Кавальерс» занимают третье место на Востоке (39-21).