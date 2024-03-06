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Брэндон Ингрэм в изоляции шикарно ушёл от соперника и поставил сверху

Брэндон Ингрэм в изоляции шикарно ушёл от соперника и поставил сверху
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 86:66 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, один из лидеров «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм в начале второй четверти в изоляции эффектно разобрался с соперником, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху без особого сопротивления. По итогам эпизода гости увеличили разницу в счёте до 16 в свою пользу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 26-летний Брэндон Ингрэм принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 5,8 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49.1, трёхочковых — 36,1. На данный момент «Пеликанс» занимают пятое место на Западе (36-25).

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
4-я четверть
86 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Фриман, Дик, Макдэниелс, Картон, Куикли, Ramsey, Барретт, Нвора, Гуйе, Темпл, Буше, Агбаджи, Трент-мл., Портер, Олиник
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Brockington, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
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Новости. Баскетбол
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