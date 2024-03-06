Брэндон Ингрэм в изоляции шикарно ушёл от соперника и поставил сверху

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 86:66 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард, один из лидеров «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм в начале второй четверти в изоляции эффектно разобрался с соперником, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху без особого сопротивления. По итогам эпизода гости увеличили разницу в счёте до 16 в свою пользу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 26-летний Брэндон Ингрэм принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 5,8 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49.1, трёхочковых — 36,1. На данный момент «Пеликанс» занимают пятое место на Западе (36-25).