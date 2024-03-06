«Кливленд» прервал 11-матчевую серию «Бостона», победив с разницей в одно очко

В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в американском Кливленде прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Восточной конференции «Бостон Селтикс» уступили на выезде «Кливленд Кавальерс» со счётом 104:105.

Первая половина встречи осталась за гостями, которые выиграли первую четверть с перевесом в восемь очков, а к большому перерыву вели в счёте 55:45. В третьей четверти «Селтикс» нарастили своё преимущество до «+16». На старте заключительного отрезка баскетболисты «Кливленда» проигрывали уже 22 очка, но сумели сделать потрясающий рывок, полностью отыграли отставание и вырвали победу в нервной концовке.

Это поражение оборвало победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА, продолжительность которой составляла 11 матчей.