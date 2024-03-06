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Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс 105:104, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 6 марта

«Кливленд» прервал 11-матчевую серию «Бостона», победив с разницей в одно очко
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В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в американском Кливленде прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Восточной конференции «Бостон Селтикс» уступили на выезде «Кливленд Кавальерс» со счётом 104:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая половина встречи осталась за гостями, которые выиграли первую четверть с перевесом в восемь очков, а к большому перерыву вели в счёте 55:45. В третьей четверти «Селтикс» нарастили своё преимущество до «+16». На старте заключительного отрезка баскетболисты «Кливленда» проигрывали уже 22 очка, но сумели сделать потрясающий рывок, полностью отыграли отставание и вырвали победу в нервной концовке.

Это поражение оборвало победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА, продолжительность которой составляла 11 матчей.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Уэйд - 23, Аллен - 21, Гарлэнд - 16, Окоро - 16, ЛеВерт - 10, Ньянг - 9, Меррилл - 6, Мобли - 4, Купер, Нэнс, Портер, Бейтс, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Порзингис - 24, Браун - 21, Холидэй - 12, Хорфорд - 7, Хозер - 5, Корнет - 4, Уайт - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Уолш, Спрингер, Михайлюк
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Новости. Баскетбол
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