«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио», Алперен Шенгюн набрал 45 очков

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Сегодня, 6 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счётом 114:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн. На его счету 45 очков, 16 подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Джейлен Грин отметился 23 очками, двумя подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Девин Васселл. Он набл 22 очка, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Малаки Бранхам отметился 20 очками, одним подбором и двумя передачами.

После 61 матча «Рокетс» занимает 12-е место в Западной конференции с 27 победами и 34 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последней 15-й строчке, выиграл 13 матчей из 62.