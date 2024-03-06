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Хьюстон Рокетс – Сан-Антонио Спёрс 114:101, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 6 марта

«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио», Алперен Шенгюн набрал 45 очков
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Сегодня, 6 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счётом 114:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн. На его счету 45 очков, 16 подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Джейлен Грин отметился 23 очками, двумя подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Девин Васселл. Он набл 22 очка, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Малаки Бранхам отметился 20 очками, одним подбором и двумя передачами.

После 61 матча «Рокетс» занимает 12-е место в Западной конференции с 27 победами и 34 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последней 15-й строчке, выиграл 13 матчей из 62.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 101
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 45, Грин - 23, Ванвлит - 21, Уитмор - 19, Томпсон - 2, Ландейл - 2, Смит II - 2, Холидей, Тэйт, Брукс, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Брэнэм - 20, Джонсон - 18, Сохан - 15, Вембаньяма - 10, Осман - 6, Коллинс - 6, Джонс - 4, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
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