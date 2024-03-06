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Зайон Уильямсон рассказал, в каком случае он примет участие в данк-контесте

Зайон Уильямсон рассказал, в каком случае он примет участие в данк-контесте
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, в каком случае он готов принять участие в данк-контесте.

«Если я буду участвовать в Матче всех звезд, я буду участвовать в данк-контесте. Но если я туда не попаду, то участовать не собираюсь», — приводит слова Уильямсона Legion Hoops.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон в среднем за матч набирает 22,0 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 5,2 передачи. К настоящему моменту Зайон принял участие в 51 игре.

«Нью-Орлеан» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Пеликанс» 37 побед при 25 поражениях. Ранее Уильямсон высказался о критике, с которой он регулярно сталкивается.

Слова Уильямсона:
«Они не понимают». Зайон Уильямсон отреагировал на критику в свой адрес
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