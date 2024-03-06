Энтони Дэвис: нам неважно, какой номер посева в плей-офф мы получим

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что в команде не думают о том, с какого места они хотят выйти в плей-офф НБА.

«Мы немного отстаём от первой восьмёрки, но мы близко. В случае, если мы не попадём в шестёрку лучших, нам придётся снова пройти весь процесс плей-ин. Нам неважно, какой номер посева мы получим.

Мы доказали это в прошлом году, это не имеет значения. Нет такого, что мы предпочли бы этого соперника, а не этого. Для нас важно выйти в плей-офф и сразиться с любым соперником», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

После 63 матчей «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях. Вчера команда одержала победу в матче с «Оклахома-Сити Тандер».