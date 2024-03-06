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Шенгюн стал пятым игроком в истории с 45+ очками, 15+ подборами и 5+ перехватами в матче

Центровой «Хьюстон Рокетс» Апперен Шенгюн стал пятым игроком в истории, набравшим 45+ очков, 15+ подборов и 5+ перехватов в одной игре.

Ранее это достижение покорялось Энтони Дэвису (дважды), Джоэлу Эмбиид, Джеймсу Хардену и Джону Дрю.

Напомним, сегодня, 6 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счётом 114:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн. На его счету 45 очков, 16 подборов и три результативные передачи.

После 61 матча «Рокетс» занимают 12-е место в Западной конференции с 27 победами и 34 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последней, 15-й строчке, выиграв 13 матчей из 62.