Лукич собирается посетить товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о своём желании посетить товарищеский матч между национальными футбольными командами России и Сербии.

«Если все получится по нашему расписанию, по тренировочному процессу, и если найду возможность правильно организоваться, то точно поеду на эту игру. Какого футбола ожидаю от команд в этом матче? В первую очередь, я фанат баскетбола. Но когда есть время, смотрю футбол.

Сборная Сербии отобралась на чемпионат Европы. В то же время сборная России хочет максимально пользоваться возможностями играть товарищеские матчи. Так что я надеюсь, что это будет интересная игра», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».