Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич собирается посетить товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии

Лукич собирается посетить товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о своём желании посетить товарищеский матч между национальными футбольными командами России и Сербии.

«Если все получится по нашему расписанию, по тренировочному процессу, и если найду возможность правильно организоваться, то точно поеду на эту игру. Какого футбола ожидаю от команд в этом матче? В первую очередь, я фанат баскетбола. Но когда есть время, смотрю футбол.

Сборная Сербии отобралась на чемпионат Европы. В то же время сборная России хочет максимально пользоваться возможностями играть товарищеские матчи. Так что я надеюсь, что это будет интересная игра», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Сейчас читают:
Фото
Жена Валерия Карпина намекнула ему, какой подарок желает получить на 8 Марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android