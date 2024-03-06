Би Джей Джонсон обновил рекорд «Пармы» по набранным очкам за сезон

Лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон обновил рекорд клуба, став лучшим игроком в истории команды по набранным очкам за сезон. В матче с «Енисеем» Джонсон набрал 23 очка и преодолел тем самым отметку в 525 очков за сезон.

В этом сезоне Джонсон принял участие в 27 играх. Предыдущее достижение (523 очка в 34 играх) принадлежало Джастину Роберсону.

Отметим, что сегодня, 6 марта, состоится очередной матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» примет «Парму». «Парма» на данный момент занимает в группе А пятое место с 17 победами при 11 поражениях.