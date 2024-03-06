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Би Джей Джонсон обновил рекорд «Пармы» по набранным очкам за сезон

Би Джей Джонсон обновил рекорд «Пармы» по набранным очкам за сезон
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Лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон обновил рекорд клуба, став лучшим игроком в истории команды по набранным очкам за сезон. В матче с «Енисеем» Джонсон набрал 23 очка и преодолел тем самым отметку в 525 очков за сезон.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В этом сезоне Джонсон принял участие в 27 играх. Предыдущее достижение (523 очка в 34 играх) принадлежало Джастину Роберсону.

Отметим, что сегодня, 6 марта, состоится очередной матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» примет «Парму». «Парма» на данный момент занимает в группе А пятое место с 17 победами при 11 поражениях.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 101
Парма
Пермский край
Енисей: Ратэн-Мэйс - 25, Мартин - 22, Хопкинс - 11, Белянков - 9, Сонько - 6, Бич - 3, Карпенко - 3, Загретдинов - 2, Балашов - 1, Топтунов, Лобарев, Долинин
Парма: Джонсон - 23, Риз - 22, Брайс - 17, Ильницкий - 14, Абдулбасиров - 9, Соломон - 8, Тучков - 3, Чебуркин - 3, Халтурин - 2, Морозов, Платунов
Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 101
Парма
Пермский край
Енисей: Ратэн-Мэйс - 25, Мартин - 22, Хопкинс - 11, Белянков - 9, Сонько - 6, Бич - 3, Карпенко - 3, Загретдинов - 2, Балашов - 1, Топтунов, Лобарев, Долинин
Парма: Джонсон - 23, Риз - 22, Брайс - 17, Ильницкий - 14, Абдулбасиров - 9, Соломон - 8, Тучков - 3, Чебуркин - 3, Халтурин - 2, Морозов, Платунов
Комментарии
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